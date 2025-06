Solikundgebung in Freiburg für Maja im Hungerstreik

Am 09.06 gab es eine Solidaritätskundgebung für Maja, ein nicht-binäres Antifaschisti, welches am 05. Juni 2025 im Hungerstreik getreten ist. Maja ist eine der gefangenen Personen des sogenannten Budapest-Komplexes und befindet sich derzeit unter menschenrechtsverletzenden Bedingungen in Budapest in Untersuchungshaft.

Text von: Budapest antifacist solidarity comitee 2:47

Queere Menschen in Ungarn 2:38

Hungerstreikerklärung Maja 5:59

Brief von Maja an Thomas – Erzählung eines ehemalig Gefangenen 4:59

Einordnung der politischen Situation in Ungarn 6:15

Es wurde betont, wie mutig und hoffnungsvoll Maja im Gerichtssaal auftrat und ein Soli-Foto mit den Beteiligten gemacht

Aktuelle News auf: basc.news