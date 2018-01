Neues Jahr, alte Methode: Sammelabschiebung in den Balkan

Am Donnerstag den 11. Januar fand die erste Sammelabschiebung aus Baden-Württemberg in den Balkan im Jahr 2018 statt. 64 Personen wurden in den Kosovo abgeschoben. Ursprünglich wollte das Karlsruher Regierungspräsidium nach eigenen Angaben 97 Personen abschieben. Laut RP gehören 25 der Abgeschobenen der Romaminderheit an. Anders als sonst wurden keine Zahlen zu abgeschobenen Kindern bekannt gegeben. Die nächste Sammelabschiebung aus Baden-Württemberg, diesmal nach Serbien und Mazedonien, findet nach Angaben von Aktion Bleiberecht am Mittwoch den 17. Januar (09.00 Uhr) statt. (FK)