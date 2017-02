Neues Rathaus: Aufschub bis in den Herbst für Umzug des Bürgeramt

Dass Grossprojekte wie das neue Rathaus (oder Kronenbrücke, davor blaue Wuwili-Brücke) immer mal wieder Nachforderungen oder Zeitverzögerungen produzieren, gehört mittlerweile wieder zum Alltag in Freiburg.

Zum Herzenstag 14.2. gibt die Stadtverwaltung nun bekannt, dass das Bürgeramt (alt: Amt für öff. (Un)ordnung) noch bis zum Herbst an der Johanniskirche verbleiben muss. Während bereits im Mai die anderen Ämter aus ihren Zwischennutzungen oder Vorämtern in das 1. - 5.OG umziehen sollen, gibt es massive Probleme mit der Erdgeschossdecke. Planungsfehler und Bausausführungsverzögerungen sind ursächlich. Da die Baufirmen, die möglicherweise baulichen Mist angerichtet haben, aber anderweitig baulich ausgelastet sind, wird nun der Umzug des Bürgeramtes verschoben!

Erneut - zuvor: Wasserschaden in Kita -scheint aber wieder die Bauaufsicht massiv gefuscht. Obwohl das S21 Planerbüro dicke Knete für den Job kassiert, werden selbst die Mängel der Arbeitserfüllung im Job wohl unter den Mantel der geldlich auch noch angefütterten Nächstenliebe des EBM Neideck (CDU) gekehrt. Bei der Kita war es so - grünschwarz sei Dank. Oder - wie anders kann der Satz der PM -"Schwachstellen im Bauablauf wird die Stadt zu gegebener Zeit analysieren und prüfen, ob Ansprüche bei

Dritten geltend gemacht werden können"- zu deuten sein. Dreck am Stecken von Neideck und Haag - und der Gemeinderat pennt mal wieder,

(kmm)

