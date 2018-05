Obdachlosenwohnung statt Mietvertrag

Mietwohnungen oder Obdachlosenwohnungen – es geht um die Bärenfelsstraße 10-12 in Müllheim. Die Stadt möchte die vor allem von Flüchtlingen bewohnten Wohnungen als Obdachlosenwohnungen weiterführen. Die Stadtratsfraktion Alternative Liste Müllheim/Grüne will die Umwandlung in Mietwohnungen, da die BewohnerInnen eigentlich keine Obdachlosen sind, die kurzfristig unterzubringen sind. Die Stadt versucht den Antrag auf Umwandlung in Mietwohnungen nicht auf die Tagesordnung kommen zu lassen. Die Stadträtin Dora Pfeifer-Sugar sieht auch eine Tendenz der Stadt, bevorzugt Obdachlosenwohnungen zu schaffen, zulasten von Mietwohnungen, die den BewohnerInnen mehr Rechte geben. Radio Dreyeckland sprach mit Dora Pfeifer-Sugar.