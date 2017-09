Obleute der Fraktionen zur Sitzung: AfD,Kiefer und Kreuztreffer

In der Aufregung um den als "Ermittler" von der AfD angeheuerten zivilen Ex Militärgeheimdienstmitarbeiter R. Kiefer drohte die Tatsache unterzugehen, dass am 25.4. 2007 einer der Telefonnummern, die in der benachbarten Funkzelle der Theriesenwiese am Mordtag gegen Michéle Kiesewetter einwählte, möglicherweise aus dem Bestand des Inlandsgeheimdeinst den der "Sauerland-Gruppe" zugespielt hatte. Im Studiogepräch versucht unser Berichterstatter Michael darauf nocheinmal einzugehen. 11:36

Die Stimmung der PK sei auch dokumentiert 23:53