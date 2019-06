Oh Happy Gay ist AndersARTiG

In der Juni-Ausgabe der schwulen Show "Oh Happy Gay" stellen wir Euch den Landesverband AndersARTiG e.V. vor. AndersARTiG vertritt die Interessen von LSBT-Menschen in der Öffentlichkeit und Politik und hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese in ihrer Identitätsfindung sowie in psychosozialen Notsituationen zu unterstützen. Und was und wie sie das machen, darüber sprechen wir in einem exklusiven Interview in der Sendung.

Marcel Danner (Mr. Gay Germany 2019)

Außerdem haben wir einen lieben Bekannten wieder zu Gast am Telefon: Marcel Danner , der amtierendeist zurück aus Südafrika, wo er an derteilgenommen hat. Was das ist und wie es war verrät er uns in seinem zweiten Interview mit der Schwulen Welle wieder exklusiv. Das erste Gespräch ist immer noch bei uns im Podcast nachhörbar.

Und dann berichtet uns Hartmut noch von seinem Besuch beim CSD in Saarbrücken am letzten Wochenende.

Im Studio: Dieter, Hartmut und Alex