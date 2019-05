"Polizei besetzen statt Polizeigesetzen"

Seit Samstag nachmittag, um 17:30, sind die ehemaligen Gebäude der Umwelt- und Gewerbepolizei in der Fehrenbachallee 52 besetzt. Anknüpfend an die Demonstration gegen neue Polizeigesetze steht auf Transparenten zu lesen: "Ihr nehmt und die Freiheit? Dann nehmen wir euch das Revier." Laut Aktivist*innen der Kampagne 'Die WG' steht das Gebäude seit Monaten leer. Mit der Besetzung setzen Sie damit laut Flyer "der spekulativen Wohnraumpolitik in der Gemeinde und dem Land praktische Enteignung und selbsteverwaltete Vergesellschaftung entgegen." Mehr Informationen unter unserem Twitter @RDL_Aktuell und diewg.noblogs.org

Interview mit Aktivisti über die neue Besetzung 3:18

Gespräch über vergangene Freiburger Häuserkämpfe, inspiriert von der Ausstellung in der Fehrenbachallee 52 "Freiburger Häuserkämpfe - Damals und heute" 8:04