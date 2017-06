Polizei hat zwei der drei Attentäter identifiziert

Bei einem Anschlag am späten Samstag Abend in der britischen Hauptstadt London sind sieben Menschen gestorben und Polizisten haben die drei Attentäter getötet. Knapp 50 Menschen wurden bei dem Anschlag verletzt. Am gestrigen Montag befanden sich noch 18 Verletzte in einem kritischen Zustand.

Mit einem Lieferwagen fuhren die Attentäter auf der Londoner Brücke mit der Absicht, möglichst viele Fussgängerinnen umzufahren. Nachdem sie den Wagen gegen eine Ampel gefahren hatten, stiegen sie aus und machten mit Messern Jagd auf Passanten und Kundinnen von Restaurants. Es ist der dritte Anschlag in Grossbritannien innerhalb von drei Monaten.

Nach dem Anschlag nahm die Polizei mehrere Menschen fest, die sie verdächtigte, daran beteiligt zu sein.

Inzwischen hat die Polizei die Identität von zwei der drei Attentätern veröffentlicht. Der eine sei ein 27-jähriger britischer Bürger, der in Pakistan geboren wurde. Seine Radikalisierung war den Geheimdiensten bekannt, doch es habe keinen Hinweis auf einen konkreten Anschlagsplan gegeben. Vergangenes Jahr hatte er mit radikalen Predigern eine Fahne des sogenannten Islamischen Staates in einem Londoner Park ausgerollt. Dafür wurde er eine Stunde lang von der Polizei festgenommen.

Der zweite identifizierte Attentäter war den Geheimdiensten hingegen unbekannt. Es handele sich um einen 30-Jährigen, der sich als Marokkaner und Libyer bezeichnete, und der auch eine falsche Identität benutzte.