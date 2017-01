Prozessbeginn gegen den Nachbar der Familie

In Weil am Rhein wird eine Familie immer wieder Opfer von rechten Drohungen und Gewalt. RDL hat bereits über die Angriffe auf die Familie berichtet. Als ein Nachbar als mutmaßlicher Täter ermittelt wurde und er ihm seine Wohnung gekündigt wurde, spitzte sich die Situation erneut zu: Sein Schwiegersohn soll die Mutter der betroffenen Familie auf offener Straße zusammengeschlagen haben. Seit dem gestrigen Montag steht der tatverdächtige Nachbar vor dem Amtsgericht in Lörrach. Am 31. Januar wird dort die Verhandlung fortgesetzt.