Rechts rockt nicht: Proteste gegen Festival in Laichingen

Vom 25. bis zum 27. Juli findet im Nord-Osten von Baden-Württemberg bei Laichingen das "Rock dein Leben" Festival statt. Es wirbt mit dem Spruch "Gegen Rassismus, Faschismus und Intoleranz" während Frei.Wild auf der Bühne stehen wird.

Doch nicht ganz unwidersprochen. Auf Initiative der Ulmer Polit-Gruppe Kollektiv.26 ruft ein Bündnis zu Protesten am 20.7. in Laichingen und am 27.7. in Winnenden auf. Warum sie zum Protest aufrufen, und über die Hintergründe zum Festival, erzählen zwei Aktivist*innen vom Kollektiv.26.