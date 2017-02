"Regierende davon überzeugen, dass wir unser Grundgesetz nicht über Bord schmeißen dürfen"

Am 1. Oktober 2016 hat in Landsberg am Lech in Bayern ein Streik der Ehrenamtlichen FlüchtlingshelferInnen stattgefunden. Dieser hatte bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Der Streik der Ehrenamtlichen richtete sich damals insbesondere gegen das Flüchtlingsbashing der Bayrischen Landesregierung, die Rafael Sonnenschein im Interview uns gegenüber als Integrationsverweigerer bezeichnete.

Nun 125 Tage nach dem Streik fand am 3. Februar ein Gespräch zwischen Streikkomitee und Bayrischer Landesregierung statt. Über das gGspräch, einen weiteren Termin im Bundeskanzleramt am 14. März und die Forderungen der ehrenamtlichen „FlüchtlingsherlferInnen“ sprachen wir mit Rafael Sonennschein , Vorstand des Streikkomitées des Ehrenamtlichen FlüchtlingshelferInnen Streiks und der Integrationshilfe LLäuft aus Landsberg am Lech.

9:42

Mehr Infos und Kontakt zur Kampagne gibt es auf deren Facebookseite...