restrisiko

Die Themen: Fukushima. Ein Skandal, der an finstere japanische Zeiten und die Ausbeutung koreanischer Zwangsarbeiter erinnert, erschüttert Japan...

Frankreich. Comic-Fans konnten am 3. Juli einen Einsatz ihres Helden Superman am französischen AKW Bugey beobachten. Was steckte dahinter?

Großbritannien. Eine neue Entscheidung zum AKW-Projekt Hinkley Point C. Wir berichten über die Hintergründe - unter anderem geht es um die Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Aufhebung und einem Austritt aus dem EURATOM-Vertrag?