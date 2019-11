restrisiko

Die Themen: Wie bereits des Öfteren behandeln wir in diesem Magazin auch die Zwillingsschwester des Atomkraftwerks - die Atombombe. In den vergangenen Tagen häuften sich öffentliche Aussagen über den UNO-Vertrag zum Verbot von Atomwaffen, zu den in Deutschland stationierten US-amerikanischen Atombomben in Büchel und zum ICAN-Städte-Appell.

In Japan wurde dieser Tage ein Bestechungs-Skandal aufgedeckt. Der Vorsitzende des Strom-Konzerns und AKW-Betreibers KEPCO mußte zurücktreten. Es geht um das AKW Takahama.

In einem weiteren Beitrag informieren wir über die erfolgreiche Kletter-Blockade bei der UAA Gronau. Hintergrund ist das illegale Verschieben von Atommüll nach Rußland.

Viele scheinen immer noch anzunehmen, daß die deutsche Bundesregierung schläft - sie müsse lediglich wachgerüttelt werden, dann werde sie endlich Klimapolitik machen. Die gegenwärtige reale Klimapolitik der deutschen Bundesregierung ist jedoch eine Politik der Zerstörung dieses Planeten. Das reale, aber weitgehend unbekannte deutsche Klima-Paket umfaßt eine Summe von über 50 Milliarden Euro pro Jahr. Nur um Mißverständnissen vorzubeugen: Hierbei handelt es sich nicht um das, was der deutschen Öffentlichkeit am 9. Oktober von der Bundesregierung als Klima-Paket präsentiert wurde. Und wie sich die Klima-Politik der Bundesregierung hier in Deutschland konkret auswirkt, zeigt aktuell der massive Abbau von Arbeitsplätzen beim Windkraft-Anlagebauer Enercon.