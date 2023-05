Am 30. Jahrestag der Einführung des rassistischen Asylbewerberleistungsgesetzes protestierten in Freiburg am Freitagabend rund 350 Menschen lautstark für die Abschaffung des Gesetzes und forderten "Schluss mit der sozialen Ausgrenzung von geflüchteten Menschen!".

Die Reden könnt ihr hier nachhören. Ein zusammenfassender Beitrag wird evtl. noch folgen: