Zwischen 350 und 400 Menschen beteiligten sich am Samstagnachmittag an der Demo "Soziale Rechte für ALLE! Keine Ausgrenzungen! Asylbewerberleistungsgesetz -abschaffen!" in Freiburg. Sie war Teil bundesweiter Aktionstage kurz vor dem 30. Jubiläum des Asylbewerberleistungsgesetzes, das Asylbewerber:innen von der Sozialhilfe ausschloss. 1993 war es Teil des sogenannten "Asylkompromisses" mit dem die Politik auf ihre Weise auf rechte Anschläge in Hoyerswersda, Rostock-Lichtenhagen, Mölln, Solingen etc. reagierte. Heutzutage treibt die Ampel Regierung die Entrechtung von Geflüchteten voran als Reaktion auf die Wahlerfolge der AfD und macht so genau deren Politik. Die Demo in Freiburg zeigte, dass es doch noch Menschen gibt, die sich dafür einsetzen, dass Geflüchtete nicht wie Menschen 2. Klasse behandelt werden. Auf der Demo wurde u.a. auch auf die Abschiebung einer 9 köpfigen Familie aus Titisee aufmekrsam gemacht, über die RDL berichtet hat und für die eine Spendenaktion läuft. Die Reden der Kundgebung könnt ihr hier nachhören. Weitere Berichterstattung folgt...