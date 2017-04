Russischer Informatiker wegen Manipulation des US-Wahlkampfes in Spanien festgenommen

Nach Angaben, die seine Ehefrau dem Sender Russia Today machte, hat die spanische Polizei einen russischen Informatiker festgenommen, weil er an Manipulationen im Zusammenhang mit der Präsidentenwahl in den USA beteiligt gewesen sein soll. Die Polizisten sollen der Frau gesagt haben, ihr Ehemann habe einen Virus entwickelt, der bei der Wahl eingesetzt wurde. Die Festnahme erfolgte bereits am Freitag in Barcelona. Das Paar hatte in Spanien Urlaub gemacht. Ein spanischer Polizeisprecher bestätigte die Festnahme des Mannes. Sagte aber über die Gründe nur, dass sie aufgrund einer „internationalen Beschwerde“ erfolgt sei.