Am heutigen Freitag findet in der Schweiz ein feministischer Streik statt. Zum Beispiel in Basel werden sich auch sans-papiers, also papierlose Migrantinnen beteiligen. Über die Arbeit der sans-papiers Frauen, ihre Schwierigkeiten am Streik teilzunehmen und die Perspektiven des Protests haben wir mit Olivia von der Anlaufstelle für sans-papiers in Basel gesprochen.