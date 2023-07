Schwule Welle – Das Magazin vom 20. Juli 2023

Mit aktuellen Gästen

Gleich drei Dragqueens stehen im aktuellen MAGAZIN bei uns im Mittelpunkt:



Auf der diesjährigen COLOGNE PRIDE warb LILO WANDERSfür die Aktion „Gemeinsam. Vielfalt. Stärken.“ Im Gespräch berichtete die Drag-Legende über die COME OUT! Stiftung.



Die Dragqueen und Travestie-Künstlerin VIOLA BOND ist auf vielen CSDs und PRIDES unterwegs. U.a. sahen wir sie in Saarbrücken und Köln.

In unserer Sendung wollen wir mit ihr plaudern.



Auch unsere Freiburger Dragqueen BETTY BBQ ist auf vielen CSDs und PRIDES zu erleben. Am 29. Juli 2023 nun auch unter dem Titel „Black Forest Pride“ auf der Party SchwuLesDance. Was dort geplant ist und wie sie auf die aktuelle CSD-Saison blickt, wird sie uns berichten.



Sommer ist auch Open-Air-Saison bei Freiburger THEATER DER IMMORALISTEN. Arthur Schnitzlers REIGEN steht in diesem Jahr auf dem Programm und wir reden mit dem Regisseur MANUEL KREITMEIER über seine Inszenierung.



Dies und noch viel mehr im MAGAZIN!

Mit: Hartmut und Alex

Zu hören im Livestream auf www.rdl.de ab 19:30 Uhr am 20.7.2023 und ab 13:30 Uhr am 21.7.2023.