Schwule Welle - Das Magazin vom 8. Februar 2024

Schwule Welle - Das Magazin vom 8.2.24

Ein volles Programm und viele wichtige Themen im heutigen MAGAZIN. Folgendes ist geplant:



Soll die AfD verboten werden? Dies fordern zumindest 20 queere Vereine und Organisationen in Mecklenburg-Vorpommern und überreichten eine entsprechende Petition an die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Was für Erfolgsaussichten erhoffe sie sich?

Dies fragen wir den Vorstand des Vereins QueerStrelitz, Christian Arnold Krüger, der den Appell mit unterzeichnet hat.



Wie kann man im sächsischen Bautzen mit den oft sichtbaren rechten Mitmenschen umgehen und dennoch ein freiheitliches und auch queeres Leben leben? Das fragen wir Jonas Löschau (Bündnis 90/Die Grünen), Stadtrat und Initiator des Queeren Netzwerk Bautzen.



Über den CSD Pirna haben wir kürzlich bereits gesprochen. Die Lage in der sächsischen Stadt ist schwierig, nicht erst, seit es einen AfD-Oberbürgermeister dort gibt. Dennoch ist der Verein sehr aktiv und nun findet am Samstag eine besondere Lesung statt. Samuel Coenigsberg, Autor querer Literatur, wird seine Bücher in Pirna vorstellen. Mit ihm sprechen wir über seine Werke und seine Gedanken zu Pirna und dem Engagement der queeren Menschen dort.



Homophobie in Russland ist schon länger ein Problem - jetzt wird die LGBTQ+ - Community dort sogar als "extremistisch" eingestuft. Was bedeutet das für queere Menschen vor Ort? Svetlana Boltovska, die kürzlich bei einer Demo vor der Russischen Botschaft dabei war, berichtet uns darüber.



Außerdem feiern wir ein Jubiläum: den 25. Ball Verqueer.

Was es am Samstag im Freiburger Ballhaus zu erleben gibt, erzählt uns Robert Sondermann vom Checkpoint Aidshilfe Freiburg.



Im Studio: Hartmut und Alex



Zu hören am Do., 8.2.24, ab 19.30 Uhr sowie in der Wiederholung am Fr., 9.2.24, ab 13.30 Uhr.

