Protesttreffpunkt: 12 Uhr Konzerthaus

An diesem Freitag ruft Fridays for Future Freiburg erneut zum Protest auf. Diesmal gegen die Beteiligung von Siemens am Bau der Adani-Kohlemine in Australien. Siemens soll die Signalanlage für die zum Abtransport der abgebauten Kohle benötigte Bahn liefern. Treffpunkt des Protests in Freiburg ist um 12 Uhr vor dem Konzerthaus. Von dort geht es dann zum Siemens Sitz in der Schnewlinstr. 6. Wirhaben mit Anna von Fridays for Future Freiburg gesprochen.