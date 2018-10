Der südafrikanische Filmemache Vincent Moloi zeigt die Kämpfe der Herero und Nama um Entschuldigung der Deutschen Regierung und Reparationszahlungen bis ins Erscheinungsjahr der Dokumentation 2016. Skulls of my People fängt genau diese Spannung auf zu einem Zeitpunkt, an dem die deutsche Kolonialherrschaft bereits über 100 Jahre vergangen ist.

Die Themen, die im Film distkutiert werden, sind derzeit auch in den Medien präsent – es geht um die koloniale Verantwortung Deutschlands, die Klage der Herero und Nama zu ausbleibender Eentschädigung und die Rückgabe menschlicher Gebeine, die zum Großteil Opfern des Völkermords 1904 - 1908 im damaligen Deutsch-Südwest-Afrika zuzuordnen sind und immer noch in den Unis und Charités der Bundesrepublik lagern.

Julia Rensing von freiburg postkolonial sprach in ihrer Einführung zur Filmvorführung von Skulls of my People vergangenen Mittwoch im KoKi zum Hintergrund der geteilten Geschichte Deutschlands und Namibias; und legte zentrale Momente in ebendieser dar…8:56

Zur im Film thematisierten Frage der Rückgabe von Land, das im großen Stil immer noch Deutschen oder deutschstämmigen Namibier*innen zugeordnet wird, und während des Konflikts gewaltsam in deren Besitz überging, sagte Julia Rensing Folgendes: 0:55

