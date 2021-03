Sondersendung: "Community Media als Ort der Teilhabe"

"Community Media als Ort der Teilhabe” ist das Thema der Our Voice Sendung diese Woche. Wir haben mit Judith Purkarthofer, ehemalige Präsidentin des CMFE (Community Media Forum Europe) und Juniorprofessorin am Lehrstuhl für Germanistik an der Universität Duisburg – Essen gesprochen. Die Germanistin erzählt von ihrer Forschung zu Rassismuserfahrungen und vor allem von Gegenstrategien zu erlebtem Rassismus in Community Medien. Das Projekt ist Teil des Rassismusmonitoring des DEZIM (Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung).

Schaltet ein, um 16 Uhr auf 103.2Mhz, wenn ihr in Freiburg oder Umgebung lebt oder (weltweit empfangbar) im Livestream auf rdl.de