Sondersendung: Wir blicken zurück

In der ersten Sendung des Jahres spricht Our Voice über 5 Jahre. Von 2015 bis 2020. 2015 wurde in den deutschen Medien als das Jahr der Flüchtlingskrise genannt oder das Jahr der Willkommenskultur oder das Jahr von „Wir schaffen das“. 5 Jahre später also letztes Jahr haben wir Bilanz gezogen und Interviews mit ExpertInnen , AktivistInnen, JournalistInnen und Geflüchtete Menschen geführt. Darunter war das Interview mit Adam Alazawe, freier Journalist, der 2015 von Syrien nach Deutschland kam. Das Interview gibt es hier in voller Länge zu hören. Wir sprachen auch mit Larry Maccauley, der 2014 das Refugee Radio Network gründete. Das ist deutschlandweit das erste Radioprogramm von und für Geflüchtete. Hört rein!

Diese Sendung ist als Abschluß der Reihe „2015 und 5 Jahre danach“ gedacht. Das Projekt wurde von Demokratie-Leben gefördert.