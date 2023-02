Sport Zuschüsse closed shop Politik in Freiburg ?

(kmm)Die Freiburger Geheimhaltungspolitik zu einzelnen Politikfeldern ist irgendwie mit skurilen blüten garniert.

Zwar wurde der Gesamthaushalt am 5.Dezember Öffentlich in den Gemeinderat zusammen mit Vorlagen zu einzelnen Projekten der Verwaltung von OB Martin Horn und seinem Finanzbürgermeister Stefan Breiter eingebracht.

Gleichwohl finden jetzt im Januar in den Fachausschüssen nichtöffentliche Beratungen statt, bevor am 14. Februar dann die Fraktionen ihre Anträge an die Verwaltung gestellt haben müsen und die Verwaltung selbst ihre Änderungsliste präsentiert.

Letzter dieser Auschüsse ist jetzt am Montag, 13.2.23 der Sportausschuß. Wir können da nicht aufzeichnen, weil nix öffentlich ist.

Dabei wäre es schon von Interesse, weshalb die Zuschüse an Sportvereine mit maximal 5 % dynamisiert werden auf total 2,385 Millionen €.

Von besonderen Interesse wäre aber auch weshalb ausschließlich der 2.Ligist EHC Freiburg bei den Betriebskosten einen über 20%-igen Zuschlag auf 428.250€ im Jahr erhält? Hat er keinen stabilen Energiebezugsvertrag wie der FT 1844. Dieser erhält trotzdem aber einen erhöhten Zuschuß für sein Schwimmbad -natürlich rein für Instandsetzungen? Oder gilt besondere Beziehungen zum Ressort führenden Bürgermeister als maßgeblich für die geforderte "fachliche Nachvollziehbarkeit"?

Apropos Instandsetzungen und Pflegemaßnahmen: Instandhaltungen werden im Doppelhaushalt sogar abgesenkt um 6.000 auf 160.000€. Pflegemasssnahmen erhalten mit unter 3 % einen kaum angemessenen Inflationsausgleich (408,280€). Wenn da nicht mal bald erhöhter Verschleiß droht. Erst recht da alle Pflegegeräte Anschaffungen nicht zu den Fördermaßnahmen zählen!

Viele Zuschüsse insbesondere an interkulturellen und Behindertensport stehen auf freeze.

Das im vergangenen Jahr um 18.000€ auf 164.000 aufgestockte Budget für Erbpachtverrechnungen an das ALW bleibt aber bestehen

Von Neuanträgen für Projekte und Vereine hat das Sportreferat ohnehin in Gänze abgesehen und im Vorfeld kommuniziert. CLOSED SHOP also in Freiburgs Sport?!

Wie praktisch, daß jetzt die närrischen Tage viel Sand des Vergessens in die Augen bringen. Oder vielleicht doch nicht ?