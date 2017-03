Staatsanwaltschaft will Ermittlungen gegen Soldaten wegen Vergewaltigungsvorwürfen in Zentralafrika einstellen

Die Staatsanwaltschaft Paris will die Ermittlungen gegen 16 französische Soldaten einstellen, denen Vergewaltigungen an Kindern und Jugendlichen in der Zentralafrikanischen Republik vorgeworfen werden. Die Vorwürfe betreffen die Zeit von Dezember 2013 bis Juni 2014. Französische Soldaten, die den Flughafen der Hauptstadt Bangui verteidigen sollten, hätten demnach Kinder und Jugendliche vergewaltigt und mit Geld oder Lebensmittel zu sexuellen Handlungen angelockt. Die französischen Soldaten der Eingreiftruppe "Sangaris", die mit dem Segen der Vereinten Nationen startete, sollten eigentlich die gegenseitigen Massaker zwischen muslimischen Seleka-Milizen und christlichen Anti-Balaka-Milizen in dem Land stoppen und die Vorarbeit für eine UNO-Friedensmission leisten.

Über die Einstellung des Verfahrens sprach Matthieu mit dem Anwalt und Frankreich-Korrespondenten von Radio Dreyeckland, Bernard Schmid.