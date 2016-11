Stadt Freiburg hat heute mit Vorarbeiten zum Abtransport der Reste der Alten Synagoge begonnen

Wie erwartet - beziehungsweise befürchtet - hat die Stadt Freiburg bereits am heutigen Mittwoch morgen damit begonnen, den Abtransport der Fundamente der Alten Synagoge zu organisieren. Momentan werden Steine auf drei Reihen nummeriert. Das städtische Pressereferat bestätigte den heutigen Beginn des Abbaus gegenüber RDL: Die Steine würden abgetragen, "um sie zu behandeln und zu konservieren, weil die Witterung es nicht länger zulässt, dass man sie da liegenlässt". Danach würden sie erst einmal zwischengelagert, also auf jeden Fall von ihrem ursprünglichen Platz entfernt.

Damit hält die Stadtverwaltung ihren Plan ein, heute mit der endgültigen Ausradierung der Alten Synagoge zu beginnen. Damit handelt sie gegen den Willen der israelitischen Gemeinde und schafft vollendete Tatsachen, noch bevor sich der Gemeinderat am 15.11. mit einem neuen Antrag der Fraktionen Unabhängige Listen und JPG über alternative Baumassnahmen für die Alte Synagoge befassen kann. Die Gemeinderatsfraktion der Unabhängigen Listen hatten noch am gestrigen 1. November ausdrücklich einen Baustopp gefordert hat, "um keine vollendeten Tatsachen vor dieser Sitzung zu schaffen"; die Jusos Freiburg haben sich dieser Forderung sinngemäß angeschlossen. Die Stadt sieht laut Pressestelle in ihrem Vorgehen keinen Widerspruch zu diesen Forderungen aus dem Gemeinderat, denn schließlich sei der Abbau der Mauerreste "nichts Irreversibles".

Nach den Beobachtungen des Historikers Markus Wolter (der auch eine Petition gegen die Pläne der Stadt Freiburg in Bezug auf die Alte Synagoge initiierte) waren Frank Uekermann, Leiter des Freiburger Tiefbauamts und Martin Haag, Baubürgermeister von Freiburg bei der Nummerierung vor Ort anwesend. Von der Freiburger Aussenstelle des Landesamtes für Denkmalpflege sei jedoch niemand da gewesen. Auch kein Gemeinderat sei zu sehen gewesen. Es sei noch unklar, wohin die Steine abtransportiert und gelagert werden sollen.

(mc/jw)