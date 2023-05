Stadt und Stadtbau täuschen im Freiburger Metzgergrün

Die Freiburger Stadtbau hat am 27. April für die Quartiersentwicklung „Im Metzgergrün“ von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) das Erschließungszertifikat in Platin erhalten. Überreicht wurde das Zertifikat im Rahmen einer Pressekonferenz. Radio Dreyeckland war vor Ort. Dass wir im Gegensatz zur BZ nicht zeitnah berichtet haben, liegt daran, dass uns die präsentierten Inhalte etwas stutzig gemacht haben und wir auch noch bei Bewohner:innen nachfragen wollten, die jahrelang gegen den Abriss ihrer Häuser kämpften. Nach etwas Nachbohren steht auf jeden Fall fest, dass das Zertifikat nicht nur in ökologischer Hinsicht höchst fragwürdig ist, sondern auch, dass die Freiburger Stadtbau und auch Oberbürgermeister Martin Horn die Öffentlichkeit bewusst oder unbewusst ziemlich getäuscht haben, im Hinblick auf den sozialen Charakter des zukünftigen Stadtquartiers. Was nachhaltig ist, ist die Täuschung im Metzgergrün, meint der folgende kommentierende Blick auf die Preisverleihung und die realen Begebenheiten in diesem Quartier. Obwohl es bei Rolf Messerschmidt, der bei der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen für die Zertifizierung zuständig war wirklich so schön klingt….