Statt Natur- Kunstrasen päppeln – Biodiversitätsmonitoring aber auf Jahre strecken

In der Vorlage zum Umweltklima-Ausschuß UKA 24/009 am 30.9.24 beziffert im ersten Sachstandsbericht zu einem jahrelangen Biodiversitäts -Monitoring des Umweltschutzamtes, Dr. Schaich, die Kosten auf 24.000 € zur Konzeption und Methodik (2019f), 19.000 € die Auswertung zur Berichterstattung und 150.000€ für eine dreijährige Untersuchung an 50, 200m bis 1 km langen Transekten. Über fünf Jahre verteilt, wurden also gerade einmal 193.000€ verausgabt und die den Zustand der biologischen Vielfalt – eher Einfalt – systematisch im Stadtgebiet Freiburg zu erfassen. (siehe auch: Präsentation der Stadt)

Wesentlich großzügiger setzt sich die aktuelle wie alte Gemeinderatsmehrheit in ihrem Ausgabeverhalten bei der Umwandlung von pflegebedürftigeren Naturrasen in Kunststoff“rasen“felder auch über Biodiversitäts Bedenken hinweg. [Insofern ist die Entfernung von sachkundigen Bürgern aus den Ausschüssen, den Grüne, Cdu und SPD durchsetzen wollen nicht verwunderlich] Hier wird die Umrüstung , des selbst im 11 seitigen multiple Choice Fragebogen des Umweltamtes als zumindest „geringe Verschlechterung“ im Verhältnis zu gedüngten und pflanzenchemisch behandeltem „Natur“rasen gelabelt wird, nicht nur 2023 und 2024 sondern auch im DHH 2025 und 2026 und 2027 mit jeweils einer viertel Million € allein mit städtischen Mitteln gefördert (G-24/. Nach der Einführung als sogenannte Umwandlung von Hartplatz Tennenflächen erweiterte der GR-Beschluß 2022 auf „Umwandlung von Natur- auf Kunstrasen“. (RDL berichtete)



Mit anderen Worten: Der Wahnsinn gegen die biologischen Vielfalts Grundlagen in der Stadt hat auch finanzielle Methoden!

