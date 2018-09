Österreichischer Journalist in Ankara festgenommen

Die türkische Anti-Terror-Polizei hat am Montagmorgen um 5 Uhr den Österreicher Max Zirngast zusammen mit zwei weiteren jungen Männern in Ankara festgenommen. Zirngast studierte in Ankara Politikwissenschaft und schrieb nebenher Artikel für das Magazin re:volt und andere linke Medien in Österreich. Er soll auch einen Beitrag zu einem Buch mit dem Titel „Der Kampf um Kobanê“ geschrieben haben. Zirngast wurde nicht sofort befragt und die Vorwürfe gegen ihn sind nicht bekannt. Sehr wahrscheinlich wird ihm Verbindung zu Terroristen, bzw. deren Unterstützung vorgeworfen. Die Präsidentin der österreichischen Sektion der Reporter ohne Grenzen, Rubina Möhring forderte die Freilassung von Zirngast. Nach Angaben der türkischen JournalistInnengewerkschaft tgs befinden sich derzeit 143 Journalisten und Journalistinnen in der Türkei wegen ihrer Arbeit in Haft. Einige wurden zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Eine vorzeitige Entlassung ist bei dieser Strafe, die die Todesstrafe ersetzt hat, nach türkischem Recht ausgeschlossen.