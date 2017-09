Täuschen mit Grafik, Täuschen mit Prozenten

Wer am Montag den Freiburger Lokalteil der Badischen Zeitung aufschlug, musste sich ob der Schlampigkeit mal wieder die Haare raufen. In der Grafik der Erststimmen wurde aus dem korrekten "Zittersieg" für Marschall (CDU) ein komfortabler Abstand im Stabdiagramm von mindestens 7,5% statt 0,2%.

Das übliche Ärgernis von Print- und öffentlich-rechtlichen Medien dieWahlergebnisse nur noch vor allem in Prozenten auszudrücken (inkl Plus/Minus), frisst sich seit 2 Jahrezhnten in die Ranking gewohnten Hirne der Wählerinnen. Sie haben kaum noch die Möglichkeit realistisch die Wahlergebnisse zu beurteilen. Die Frage bei Prozenten ist nämlich immer - Anteil wovon ?! Bei einer Wahl-Beteiligung von 80% bleiben gleichwohl 50% der (gültigen!) Wählerinnen nur 40% der Wahlbasis - also aller Stimmberechtigten.

Dies ist inbesondere relevant, wenn Mensch die Wahlergebnisse in Landwasser und Weingarten analysiert bzw. bewerten will.

Beide Stadtteile haben seit den Landtagswahlen 2016 den schlechten Ruf weg, als braune Nester für die AfD zu fungieren. Jeder 5te hätte braun gewählt. So läuft ungefähr das BZ angefütterte Urteil Es geht wahrlich nicht darum, die gegen die eigenen Interessen Stimmenden irgendwie schön zu rechnen. Auch wenn Ihr Anteil gegenüber 2016 gesunken sein mag.

Nur muss festgehalten werden, dass in beiden Stadtteilen eben gerade nicht jede/r 6te die AfD Braunen wählt.

Von den Einwohnern Landwasser sind knapp 19 % also jeder Fünfte und von Weingarten über 25 % also mehr als jeder 4te (Freiburg: 16%) sowieso nicht einmal wahlberechtigt! Teils langjährig hier Wohnendene und Arbeitende sind von einfachsten Rechten schlicht ausgeschlossen- die Emirate und Saudi-Arabien lassen genauso laut grüssen wie viele Südstaaten asu den USA!

Doch damit nicht genug. Beide Stadtbezirke führen die Liste der stärksten Nicht-Wählerinnen Partei an! Nur bei Ihnen - Weingarten 37,3% , Landwasser 32,4 % - ist die NichtWählenden-Partei die mit Abstand stärkste. Absolut wie relativ!

Auf dieser Basis sind die Abstimmenden zwar noch bei Bundestagswahlen in der Mehrheit. Nür kein Stimmergebnis für irgendeine Parteienliste kann auch nur entfernt an den Block der Nichtwählenden heranreichen.

Interessant ist, dass in Landwasser insgesamt - im Unterscheid zur Urnenwahl - die CDU mit den Briefwählenden bei beinah halbsoviel Abstand zu der Nichtwählenden-Partei doch auf 17, 1 % (25,2 % bei gültigen Stimmen) aller Wahlberechtigten kommt. Sie ist damit die stärkste der Parteienlisten und luchst der SPD den ersten Platz (der Urnenwahl) ab (15,6% bei Wahlberechtigten bzw. 24,6% von den gültig Abstimmenden bei 25,4% an der Urne)!

Bitter bleibt, dass zwar nicht mehr jeder sechste (17,5% an der Urne) aber doch jeder 10te bald neunte Wahlberechtigte seinen braunen Gelüsten freien Lauf lässt). In Weingarten bleibt die SPD demgegenüber mit 14,1 % der Wahlberechtigten stärkste der Parteienlisten nach der weit mehr als doppelt so grossen Nichtwählerinnen- Partei. Die CDU kommt auf 11,5%, die Linke 9 %, die Afd 8,9, die Grünen 7,9% FDP auf 3,1%)

Uns fehlen die Kapazitäten, diese sogenannte Ausschöpfungsquote der Wahlberechtigten auf alle Parteienlisten und Stadtbezirke runterzurechnen. Wenn diese Zahlen vom Wahlamt vorgelegt werden, werden wir sie hier anhängen. Bis dahin kann aber Jede für den eigenen Stimmbezirk ebenfalls nachrechnen: Vorerst müsst/könnt Ihr das auf freiburg.de - frontpage klick auf Interaktiv Zweitstimmen BTW 17 klick auf Briefwählerinnen diese zu den Urnenabstimmenden hinzurechnen. Nichtwählende ausrechnen und die Urnen + Parteienergbisse auf Briefwahlbezirken hinzurechnen. (Hier ist die Liste der Briefwahlbezirke und ihre Zuordnung zu den Stimmbezirken Zuordnung_Brief_zu_Urne_BTW17.pdf Zuordnung_Brief_zu_Urne_BTW17.pdf Hier die Zuordnung_Brief_zu_Urne_BTW17.pdf Ergebnis Bundestagswahl 2017 ZweitstimmenBrief.pdf Ergebnis Bundestagswahl 2017 ZweitstimmenBrief.pdf )