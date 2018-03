Tarifvertrag an den Unikliniken „in Sichtweite“

Im Streit um die Arbeitsbedingungen in der Pflege an den Unikliniken in Baden-Württemberg ist erstmals eine Einigung in Sicht. Das sagt zumindest die Gewerkschaft ver.di nach den Gesprächen mit der Arbeitgebervertretung am Dienstag. Am gestrigen Mittwoch hatte die Verhandlungskommission das neue Angebot bewertet und für annehmbar befunden.

Zentral im neuen Tarifvertrag ist das Ausfallmanagement, das direkt nach Inkrafttreten der Neuregelung eingeführt werden soll. Zudem sieht das Arbeitgeberangebot eine Art „Probefrist“ für den Tarifvertrag vor, der einen einseitigen Austritt nach sechs Monaten erlaubt. Dies soll dem Pflegepersonal ermöglichen, bei einer Unterschreitung des Pflegeschlüssels in einem halben Jahr die Forderungen nach Entlastung neu zu stellen.

Wegen des Verhandlungserfolgs für ver.di wurden die für heute und morgen geplanten Warnstreiks in Freiburg, Heidelberg und Tübingen sind vorerst abgesagt. Eine endgültige Entscheidung über die Annahme des Tarifvertrags soll im April durch die große Tarifkommission fallen.