Nächstes Mal Urabstimmung über die Annahme eines Tarifvertrags an Uniklinik Freiburg?

Am 11. April wird die ver.di Tarifkommission entscheiden, ob es an den Unikliniken in Baden-Württemberg tatsächlich einen Tarifvertrag auf Probe, der nach 6 Monaten wieder kündbar ist, geben wird. Nach der Absage des angekündigten Warnstreiks an der Freiburger Uniklinik aufgrund der sich anbahnenden Einigung bei den Themen Personal-Mindestbesetzungen und Konsequenzenmanagement, fand statt Warnstreik am vergangenen Freitag trotzdem noch eine Demonstration für "Entlastung jetzt" statt. Nach dem Protest, der mit ca. 120 TeilnehmerInnen deutlich geringer als zuletzt ausgefallen war, haben wir uns mit Joschka Buttkus, Beschäftiger am Uniklinikum Freiburg und Mitglied der ver.di Tarifkommission über das Ende der Warnstreiks und die Perspektiven am Klinikum unterhalten.