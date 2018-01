Trotz Beschluss des Verfassungsgericht: zwei türkische Journalisten bleiben weiter in Haft

Trotz eines Beschluss des türkischen Verfassungsberichts bleiben zwei türkische Journalisten weiter in Haft. Das entschied das zuständige Strafgericht, nachdem es die beiden Fälle erneut geprüft hatte, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtet. Mehmet Altan und Sahin Alpay bleiben damit im Gefängnis.

Das Verfassungsgericht hatte am gestrigen Donnerstag beschlossen, dass die lange Untersuchungshaft die Rechte der beiden Journalisten verletze und sie deshalb freizulassen seien. Beide sitzen seit mehr als einem Jahr im Gefängnis, ihnen wird in getrennten Verfahren der Klassiker „Mitgliedschaft in einer Terrororganisation“ vorgeworfen.

Dass das zuständige Strafgericht jetzt nach erneuter Prüfung den Beschluss des Verfassungsgerichts zurückweist, dämpft auch die Hoffnung für andere inhaftierte Journalist*innen, die unter ähnlichen Bedingungen im Gefängnis sitzen.