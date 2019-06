Trotz extremer Gewalt - Gewerkschaften und Demokratiebewegung nicht geschlagen

Das Regime oder Teile davon sind dazu übergegangen, die Demokratiebewegung in Sudan mit Gewalt niederzuschlagen. In der Hauptstadt Khartum wurden über 100 Tote gezählt. Im Einsatz ist eine Truppe, die bereits den Völkermord in Darfur begangen hat. War's das nun? Der Wiener Politikwissenschaftler und Sudan-Experte Thomas Schmidinger meint, dass der Kampf zwischen dem Regime und den Gewerkschaften wahrscheinlich noch nicht entschieden ist. In dem Interview kommt Schmidinger auch auf die zweifelhafte Rolle der EU in dem Konflikt zu sprechen.