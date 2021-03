Trotz systematischer Folter schiebt auch Baden-Württemberg tamilische Flüchtlinge ab

In den vergangenen Tagen sind in Baden-Württemberg fünf Menschen tamilischen Ursprungs verhaftet und in die Abschiebungshaft Pforzheim gebracht worden, um von dort aus nach Sri-Lanka abgeschoben zu werden. In Nordrhein-Westfalen befinden sich aktuell über 30 Tamilen in Abschiebungshaft Laut Aktion Bleiberecht soll die Sammelabschiebung bereits am Dienstag stattfinden. Einer der Betroffenen wurde nach eigenen Angaben beim Eintreffen an seiner Schule in Nürtingen festgenommen und an Händen und Füßen gefesselt. Der baden-württembergische Flüchtlingsrat protestiert gegen die Verhaftungen und die drohenden Abschiebungen. Hintergründe zur Abschiebung gibt es auch bei german-foreign-policy. Über das Thema haben wir mit der Juristin Luxcy Alex Lambert aus Frankfurt, die Betroffene unterstützt, gesprochen.