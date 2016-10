Umsiedlung von Asylsuchenden müsste beim aktuellen Tempo 12 Jahre dauern

Die Umsiedlung der vereinbarten 72.000 Asylsuchenden in der EU müsste beim aktuellen Tempo 12 Jahre dauern. Das lässt sich aus einer Pressemitteilung der europäischen Behörde für Unterstützung in Asylfragen EASO ableiten, auch wenn es die Behörde bloss nicht so formuliert. Demnach haben alle EU-Mitgliedstaaten zusammen weniger als 6.000 Asylsuchende aus Italien und Griechenland innerhalb des vergangenen Jahres umgesiedelt. Vor etwa einem Jahr hatte die Kommission einen Plan vorgelegt, mit welchem die EU-Mitgliedstaaten zusammen 72.000 Asylsuchende umsiedeln sollten, um die Haupteinreisestaaten Italien und Griechenland zu entlasten.

Frankreich siedelte die meisten Asylsuchenden um und übernahm knapp 2.000 Asylsuchende. Deutschland siedelte rund 200 Asylsuchende um. Grossbritannien, Polen und Ungarn übernahmen hingegen überhaupt keine Asylsuchenden aus Griechenland und Italien.