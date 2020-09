Der junge Antifaschist Jo sitzt seit dem 02.07.2020 in der JVA Stuttgart-Stammheim in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, an einem Angriff auf Faschisten der Pseudo-Gewerkschaft „Zentrum Automobil“ im Rahmen der kleinbürgerlichen Querdenken711-Demos beteiligt gewesen zu sein.

Für die Anti-Repressionssendung Ausbruch schildert er seine Beobachtungen aus der Untersuchungshaft.

Mehr Infos zu Jo und den Umständen warum er in Haft sitzt findet ihr unter:

notwendig.org