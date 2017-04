Venezuela tritt aus Organisation Amerikanischer Staaten aus

Venezuelas Außenministerin Delcy Rodriguez kündigte gestern an, den Austritt des Landes aus der Organisation in die Wege zu leiten. Auslöser dafür ist ein geplantes Treffen der OAS-AußenministerInnen zur Situation in Venezuela. Das Treffen wird vom sozialistischen Präsidenten Maduro als Einmischung in seine Politik gesehen. Die OAS ist ein Bündnis von 35 Staaten in Nord- und Südamerika, das sich der Sicherung des Friedens und der Menschenrechte, sowie der wirtschaftlichen Zusammenarbeit verschrieben hat. In den vergangenen Monaten wurde von anderen Mitgliedern der OAS bereits mehrmals der Ausschluss Venezuelas aus der Organisation gefordert, sollte das Land nicht bald Neuwahlen abhalten. Dem Ausschluss ist die sozialistische Regierung nun zuvor gekommen.

Die Opposition des Landes fordert seit längerer Zeit Neuwahlen und warnt vor einer Diktatur Maduros. Bei Protesten gegen die Regierung starben in den letzten Wochen über 30 Menschen.