Vor 40 Jahren ermordeten US finanzierte Contra Tonio Pflaume - Was folgt noch heute aus den damaligen Tränen?

Als vor 40 Jahren die von der Reagan-Administration finanzierten Contras einen Bus auf der Rückfahrt nach Wiwili anhielten und zusammen mit Tonio 13 Nicaraguanerinnen mordeten, war der Iran-Contra-Deal dieser US-Administation in seiner vollen terroristischen Blüte.

Was folgt aus den Tränen? Schrieben damals damals Tonios Freunde, der eine Gesundheitsstation mit aufgebaut und neben wohl 25.000 Patienten auch 29 Kindern zum LEben mitverholfen hatte?

Ein Rückblick auf 40 Jahre Solidarität mit Menschen in WiWili über die Zeit von der historischen Regierung der FSNL, über den Bruch in den frühen 90ern /2000ern mit Chamorro-Alemann hinzu der sich seit 2017 verfestigenden Morillio-Ortega Gaudilla/o-Diktatur. Zu Gast im RDL- Studio Marlu Würmell-Klauss

(kmm)

https://wiwili.de/

