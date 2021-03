Wann bekommt Freiburg endlich eine Gedenktafel an antimilitaristische Rede von Rosa Luxemburg?

Am heutigen Freitag ist der 150. Geburtstag von Rosa Luxemburg. Die Antimilitaristin, Antiimperialistin, Kommunistin wurde gemeinsam mit Karl Liebknecht im Januar 1919 von rechten Freikorps in Berlin umgebracht, ihre Ideen leben aber weiter. Zum Gedenken an Rosa Luxemburgs findet heute um 18 Uhr, am Mahnmal für die Opfer des Faschismus, am Rotteckring, Eingang Rathausgasse, eine Kundgebung mit szenischer Lesung statt. Organisiert wird die Kundgebung, die auch Neustart der Initiative für eine Gedenktafel für Rosa Luxemburg in Freiburg sein soll, von den Freiburger VVN-BdA (Vereinigung der Verfolgten Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten). Wir haben mit Erika Weisser von den VVN gesprochen. 11:00

Zum 150. Geburtstag von Rosa Luxemburg übertragen wir in einem O-Ton-Playback Spezial von 19:30 - 21:00 Uhr live den Vortrag "Sozialismus oder Barbarei?" von Peter Bierl.