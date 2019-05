Im Rahmen des LadiyFest eröffneten wir am Samstag 18. Mai den Our Voice Zwischenraum für alle BPoC (Black and People of Color) FLTI* Personen. Wir haben uns über alle mögliche Themen unterhalten. Bei der Unterhaltung kam das Thema „Solidarität“ auf. Wir waren uns darauf einig, dass viele Leute dieses Wort nicht wahr haben und nicht verstehen. Wir wollten wissen, ob es tatsächlich so ist und haben Freiburger gefragt, was „Solidarität“ für sie bedeutet. Hört euch die Antworten an.