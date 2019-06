Im Rahmen der Hochschultage für Nachhaltigkeit finden ab der kommenden Woche zahlreiche Workshops an der Universität statt die aber auch für das allgemeine Publikum zugänglich sind.

Am Mittwoch den 03. Juli ist Dirk von Schneidemesser vom Radentscheid berlin zu Gast und wird Nachmittags (14-16 Uhr) einen Workshop mit dem Titel "Changing Cities: Mit einem Radentscheid in die Fahrradzukunft" durchführen. Ab 18 Uhr ist er dann Teil einer Podiumsdiskussion mit dem Titel "Wege in die autofreie Stadt".

Wir haben im Vorfeld mit ihm über das Mobilitätsgesetz in Berlin und kommunale Handlungsspielräume bei der Verkehrswende gesprochen.