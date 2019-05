Wie kommen Frauen in die rechte Szene?

Am Donnerstag, dem 9. Mai spricht Janka Kluge in der Aula der Hebelschule um 19 Uhr zum Thema: "Frauen in der rechten Szene". Janka Kluge ist eine exzellente Kennerin der rechten Szene und im Vorstand der VVN-BdA. Radio Dreyeckland sprach mit Janka Kluge unter anderem über das Paradox, dass sich Frauen an Gruppen in denen Männer unter anderem das Abschaffung des Wahlrechtes für Frauen fordern. Für eine gründliche Behandlung des Themas verweisen wir auf den genannten Vortrag.

Veranstalter sind der DGB-Stadtverband, die VVN-BdA Freiburg, GEW FR und Ver.di Ortsverein.