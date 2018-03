In dieser Sendung wird es um verschiedene Erscheinungs-und Ausdrucksformen der "Angst vor gleichgeschlechtlicher Liebe" gehen. In Deutschland, Belarus und in der so genannten Neuen Rechten. Aber auch um Strategien dagegen und bereits Erreichtes.

Mit: Markus Ulrich vom LSVD, der Wiener Publizistin Judith Goetz sowie Nasta und Vica vom Weißrussischen Kollektiv "Makeout".

Ein Beitrag von Eva Gutensohn