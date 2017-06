Wieder zahlreiche Grenztote am Mittelmeer

An diesem Wochenende starben wieder zahlreiche Menschen bei der Flucht über das Mittelmeer. Vor der Libyschen Küste sind mindestens 10 Flüchtlinge ertrunken, allerdings geht die Küstenwache von mindestens 100 Vermissten aus, so dass die Politik gegen legale Fluchtwege wieder zahlreiche Menschenleben auf dem Gewissen hat. Allein an diesem Wochenende wurden nach Angaben der italienischen Küstenwache 1650 Menschen von ihr und Hilfsorganisationen gerettet. Die Rettungsaktionen fanden jeweils vor der Libyschen Küste statt. Im laufenden Jahr sind laut UNHCR bisher 1800 Flüchtlinge bei der Fahrt über das Mittelmeer ums Leben gekommen. (FK)