Am gestrigen Montag, dem 29. Juli war der globale Erdüberlastungstag. Das Dieser Tag fiel im letzten Jahr noch auf den ersten August, also zwei Tage später. Was sagt uns dieser Tag und welche Maßnahmen müssen wir treffen, um einen ressourcenschonenden Umgang zu fördern? Darüber sprach RDL mit Lena Michelsen, der entwicklungspolitischen Organisation Inkota e.V.