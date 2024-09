"Wir wollen, dass jetzt wieder linke Politik gemacht wird"

Gestern haben die Vorsitzenden der Grünen und der ganze Vorstand erklärt, auf dem Parteitag im November zurückzutreten. Kurz darauf erklärte der zehnköpfige Vorstand der Grünen Jugend, sofort nicht nur zurückzutreten, sondern ebenfalls sofort aus der Partei auszutreten. Der Vorstand der Grünen Jugend begründete die radikale Abkehr von der Partei nicht mit den schlechten Wahlergebnissen, sondern damit, dass sie nicht glauben, für ihre politischen Ziele in absehbarer Zeit in ihrer Partei Gehör zu finden. Grund für ein Gespräch mit Vertreterinnen der Gründen Jugend Freiburg, die von der Entscheidung ihres eigenen Bundesvorstandes nicht weniger überrascht zeigten als wir. Ein basisdemokratischer Prozess war es also wohl nicht.

Radio Dreyeckland sprach mit der Sprecherinnen der Grünen Jugend Freiburg, Anna Wilmer und Mona Blender.

jk