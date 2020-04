In Zeiten der Pandemie sind die Kleinbäuer_innen vereint um die Menschen zu ernähren

Am 17. April ruft die internationale Kleinbäuer_innen Organisation La Via Campesina jedes Jahr zum Widerstand auf. Durch die Corona Pandemie rückt die Landwirtschaft wieder in den Blickpunkt des öffentlichen Interesses. In Quarantänezeiten sind wir alle darauf angewiesen genügend frische Lebensmittel kaufen zu können um zu Hause zu kochen.

Während bei der Bevölkerung in Deutschland Verständnis für die Ausgangsbeschränkungen eingefordert wird fliegt die Agroindustrie 80.000 Erntehelfer*innen nach Europa um den Spargel- und die Erdbeeren von den Feldern zu holen. Ein 57 jähriger Erntehelfer aus Rumänien starb am 11. April in der Nähe von Bad Krozingen. Er wurde positiv auf das COVID19 Virus getestet und mind. eine weitere Person aus seinem Umfeld ist ebenfalls an dem Virus erkrankt.

Wir sprechen mit Tonia und Judith von der GartenCoop Freiburg über die Landwirtschaft in Zeiten von Corona.

#StayHomeButNotSilent | #17April2020 | #PeasantsRightsNow