Le 28 Octobre dernier, « Our Voice » donnait un atelier de formation sur le racisme dans le camp de réfugiés dans la Lörracher Straße Freiburg. Cet atelier organisé par l’association « Wissen Welcome » avait pour but d’amener les participants à partager leurs expériences car parler est le premier aspect d’une thérapie. Écoutons ensemble les opinions recueillies sur le racisme.