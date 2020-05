Briefe aus Sibirien: Ein Audiotour durch Kunsträume in jetzt abgeschlossenen Weltgegenden

Die Sendereihe versucht den empathischen Austausch mit Künstler*innen aus aller Welt weiter zu führen. Künstler*innen berichten aus den Orten, wo sie isoliert jetzt sind. In der zweiten Sendung führt Sascha Kurmaz auf einer Audiotour durch sein Atelier in Kiew.

Sascha Kurmaz ist ein Photograph und Streetart Künstler aus der Ukraine. Er wurde 1986 in Kiew geboren und studierte an der Kiewer Akademie der Bildenden Künste und Architektur. In der Punkkultur aufgewachsen hat er mit 15 als Graffitikünstler unter dem Spitznamen Homer angefangen. Er beschäftigte sich dann mit Fotographie und wurde als ein der besten jungen Fotografen international genannt und nominiert. Kritiker sagen, Sascha Kurmaz verwende die Kamera wie eine Sprühdose. Fotografie ist für ihn nur ein Instrument, um das Verständnis von Gesellschaft zu verändern, um Herausforderung zu erzeugen, sichtbar zu machen, was normallerweiser untergeht. Heute benutzt er verschiedene Medien und Räume um seine Ideen zu realisieren, sei es Film oder Aktion, sei es die Straße oder eine Galerie.

In den letzten Jahren beschäftigte sich Sascha Kurmaz mit Urbanen Interventionen. Seine künstlerischen Arbeiten im öffentlichen Raum sind grenzverletzend, radikal, sozial engagiert und poetisch zugleich. In seinen oft humoristischen Interventionen werden Machtstrukturen entmachtet.

Seine Arbeiten wurden in einer Vielzahl internationaler Magazine veröffentlicht, darunter FOAM, Krytyka Polityczna, YET, Vice, Liberation, Bloomberg Businessweek, Rolling Stones und Süddeutsche Zeitung. Sascha Kurmaz war an zahlreichen internationalen künstlerischen Programmen, Gruppenausstellungen und Festivals beteiligt, darunter Ausstellungen im Zamek Ujazdowski Kunstzentrum, im ZKM Museum für zeitgenössische Kunst Karlsruhe, im Wiener Künstlerhaus, im Architekturzentrum Wien und im PinchukArtCentre in Kiew.

Und wir hoffen, dass er in der nahen Zukunft auch an einer Ausstellung in der Galerie für Gegenwartskunst, E-WERK Freiburg beteiligt wird.

Sendereihe Briefe aus Sibirien, Kooperation zwischen der Galerie für Gegenwartkunst, E-WERK und Ech-Oida, Radio Dreyckland

Konzipiert von Kuratorin Heidi Brunnschweiler und Reakteurin Viktoria Balon.